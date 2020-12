D1A: tous les clubs professionnels réussissent le contrôle intermédiaire de la commission des licences

La Commission des licences de la Fédération royale belge de football (RBFA) a évalué positivement les dossiers de tous les clubs des Divisions 1A et 1B lors de l’examen annuel à mi-parcours. Tous les clubs ont rempli les conditions de licence, a confirmé mercredi à Belga Pierre Cornez, porte-parole de la RBFA.

Au cours des mois de novembre et décembre de chaque saison, le manager des licences, Nils Van Brantegem, effectue un contrôle intermédiaire de la parfaite exécution des obligations financières. Les 25 clubs professionnels doivent pouvoir prouver qu’ils ont payé les salaires des joueurs, des membres du staff technique et du personnel, qu’ils ont payé tous les impôts et taxes et que les loyers du stade et des installations d’entraînement ont été payés.