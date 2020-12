Casteels et Wolfsburg se qualifient pour les 8es de finale de la Coupe d’Allemagne

Koen Casteels s’est qualifié avec Wolfsburg pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, mercredi. Les ‘Wolfs’ ont éliminé le club de Sandhausen (D2) en seizièmes de finale sur le score de 4-0.

Wolfsburg était privé de sept joueurs en raison du coronavirus. Mais le club de Bundelsiga n’a pas douté longtemps. Gerhardt (27e), Weghorst (29e) et João Victor (41e) ont fait trembler les filets. Weghorst (90e+1) a fixé le score à 4-0.

Maximilian Arnold, Jérôme Roussillon et William ont été testés positifs au Covid-19. Mercredi, Maxence Lacroix s’est ajouté à la liste. Il a été testé faiblement positif, mais Wolfsburg n’a pris aucun risque et a demandé à Lacroix de s’isoler immédiatement. Maximilian Philipp, Xaver Schlager et Tim Siersleben sont également écartés pour le moment. Ils n’ont pas été testés positifs, mais ont été en contact étroit avec Roussillon et Arnold.