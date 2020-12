Nouveau record pour Viva for Life: plus de 7 millions d’euros récoltés

Viva for Life, l’action de lutte contre la pauvreté des enfants et des familles organisée par la RTBF, a récolté plus de 7 millions d’euros de dons cette année, dépassant largement le montant de 2019. La huitième édition de l’opération a pris fin mercredi soir à Bruxelles, lorsque les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont quitté le «cube de verre» où ils étaient enfermés depuis le 17 décembre.

Les animateurs ont découvert le montant total des dons à leur sortie du cube: 7.061.534 euros, contre un peu plus de 5,6 millions en 2019.