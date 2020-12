Donald Trump met son veto au budget de la défense des Etats-Unis

Le président républicain évoque un « cadeau à la Chine et à la Russie ».

Donald Trump a mis mercredi son veto au budget de la défense des Etats-Unis, adopté par le Congrès américain à une majorité écrasante, ce qui devrait lui permettre de passer outre l’opposition du président.

« Malheureusement, ce texte de loi n’inclut pas des mesures cruciales pour la sécurité nationale » et « va à l’encontre des efforts de mon gouvernement pour mettre l’Amérique d’abord en matière de sécurité nationale et de politique étrangère », dit le président Trump dans son message officiel au Congrès, évoquant un « cadeau à la Chine et à la Russie ».

Il renvoie donc le texte aux deux chambres du Congrès, qui ont la possibilité de passer outre le veto présidentiel en le revotant à la majorité qualifiée. Si les élus qui l’ont adopté confirment leur vote initial, le texte deviendra loi malgré l’opposition de Donald Trump, une première dans son mandat de quatre ans à la Maison Blanche.