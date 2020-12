Brexit: un accord imminent qui prend son temps

En début de soirée, on semblait apercevoir de la fumée blanche émaner des négociations sur la future relation entre l’UE et Londres, après le Brexit économique. Les prochaines heures s’annonçaient décisives.

Qui aurait cru, il y a encore quelques jours, que l’UE et le Royaume-Uni seraient plus proches que jamais d’un accord sur les contours de leur future relation ? Au moment d’écrire ces lignes, mercredi soir, il semblait que ce n’était plus qu’une question d’heures.

La journée, la semaine même, avait pourtant commencé sur un drôle de pied, avec la fermeture des frontières de certains pays, dont la France et la Belgique, vis-à-vis du Royaume-Uni à cause de la nouvelle souche de covid détectée outre-Manche. La presse britannique raillait la France, mercredi matin, allant jusqu’à qualifier Emmanuel Macron, le président français, de « covidiot ». Malgré la réouverture de ces frontières, les Britanniques estimaient que les files que les fermetures avaient provoquées étaient une punition dans le contexte Brexit. Pour les négociateurs, c’était en revanche un aperçu de ce qui pourrait se passer le 1er janvier s’ils ne se mettent pas d’accord à temps.