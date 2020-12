En début de soirée, on semblait apercevoir de la fumée blanche émaner des négociations sur la future relation entre l’UE et Londres, après le Brexit économique. Les prochaines heures s’annonçaient décisives.

Qui aurait cru, il y a encore quelques jours, que l’UE et le Royaume-Uni seraient plus proches que jamais d’un accord sur les contours de leur future relation ? Au moment de mettre sous presse, mercredi soir, il semblait que ce n’était plus qu’une question d’heures, la Commission européenne semblant prête à y passer la nuit, à en croire les photos de la tour de pizzas livrées par Deliveroo au siège de l’institution européenne.