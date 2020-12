Eloi Morterol: «On veut se démarquer des webtoons coréens et chinois»

Entretien

Eloi Morterol, éditeur de séries chez Webtoon Factory, nous dévoile les mystères de cet art nouveau de la bande dessinée digitale, né en Corée, que la Belgique cherche, sans complexe, à réinventer.

Un webtoon est obligatoirement une histoire à suivre, produite en série ?

Ce n’est pas une règle absolue et des exceptions sont possibles mais elles sont rares. Chaque épisode correspond à un temps de lecture variant de deux à cinq minutes. Ce timing repose sur les enquêtes de consommation de lecture sur smartphone. Les webtoons sont destinés à occuper les petits moments creux de la journée. La fragmentation du récit fait penser aux web-séries mais surtout à la tradition franco-belge des histoires à suivre des magazines de bande dessinée des années 1960-1970, ou des fascicules de comics américains et des mangas… Les webtoons s’inscrivent dans ce même principe du feuilleton à suspense, avec un cliffhanger au bout de chaque épisode. Ce n’est d’ailleurs pas toujours évident à maîtriser pour les auteurs franco-belges de la génération actuelle. Les romans graphiques ont un peu fait oublier, ces dernières années, les principes narratifs des héros en série. Actuellement, nous avons 54 séries au catalogue. C’est encore très peu par rapport aux Coréens mais ils ont dix ou quinze ans d’avance…

Les premiers épisodes d’une série sont toujours offerts en lecture gratuite ?

Les trois premiers épisodes sont systématiquement gratuits car cela permet de découvrir l’univers et le style de l’auteur, comme quand on feuillette un album de bande dessinée dans une librairie avant de l’acheter… ou pas. Le numérique offre cette possibilité magique de pouvoir utiliser la gratuité pour mettre une création en avant. Pendant la crise sanitaire, nous avons même proposé l’ensemble de nos séries gratuitement pour les faire partager et connaître du plus grand nombre.

Existe-t-il, en Belgique et en France, des formations universitaires pour les futurs auteurs de webtoons comme en Corée ou en Chine ?

Cela fait à peine deux ans que Webtoon Factory existe et, à ma connaissance, il n’y a pas encore d’enseignement spécialisé dans la création de webtoons en Europe. Mais certains de nos auteurs donnent des cours sur la fabrication des webtoons dans des écoles de bande dessinée et les éditions Dupuis ont pris contact avec les écoles de BD pour relire des mémoires d’étudiants sur les techniques de création de webtoons. Actuellement, tous les auteurs de notre catalogue restent cependant des autodidactes en la matière. Ils sont simplement très inventifs. Ils essaient des formes, des styles, avec une palette de talents extraordinaire. Le résultat est beaucoup moins codifié que chez les Coréens. Chez Webtoon Factory, on est clairement plus ouverts aux expérimentations. Cette marge de liberté est importante car on veut se démarquer des webtoons coréens et chinois avec une vraie patte franco-belge.

Le webtoon se lit de bas en haut sur un smartphone, sans planches ni cases, mais c’est encore de la bande dessinée ?

Ce n’est pas seulement le sens de lecture qui est différent mais surtout la manière de raconter. Effectivement la dimension de la planche n’existe plus, alors que dans un album de bande dessinée, c’est une page qu’on tourne avec une fin, un cliffhanger au bout. La planche était la limite physique alors que dans le webtoon, il n’y a plus de limite : en théorie, on peut scroller un écran à l‘infini ! Chez les Coréens, certains enchaînent jusqu’à 150 épisodes… Chez nous, un épisode compte, en moyenne, 60 cases, ce qui équivaut à environ 40 écrans de téléphone. Le modèle de narration est donc bel et bien différent. Je ne parle pas seulement de la verticalité du récit mais aussi de la perception du temps qui est tout autre. Les auteurs ont souvent beaucoup de mal pour les premiers épisodes, contrairement aux lecteurs qui sont habitués à scroller sur leurs écrans de smartphone. Je dirais que l’habitude de lecture n’est pas réellement perturbée. C’est donc essentiellement pour les créateurs que le changement est majeur.

Il n’y a jamais de son ni d’animation dans un webtoon ?

Rarement. On peut faire bouger quelques images et mettre du son mais c’est plutôt de l’ordre de l’expérimentation artistique. Le webtoon reste avant tout du dessin et du texte comme les bandes dessinées. Ce n’est pas du dessin animé. Même si dans certains webtoons d’horreur coréens, ils utilisent parfois des cris de zombies et que ça fonctionne très bien. Ils mettent aussi de la musique dans les webtoons de héros de la K-pop. Pour ce qui concerne les webtoons franco-belges, le rythme de parution d’un épisode toutes les semaines ou toues les deux semaines n’autorise pas les auteurs à se disperser dans la création de sons ou d’images animées…

Les auteurs de Webtoon Factory ne travaillent pas en studio comme les Coréens et les Chinois ?

Quand c’est possible, nous encourageons nos auteurs à travailler en équipes de quatre ou cinq artistes, parce qu’il n’est pas facile de maîtriser à la fois le scénario, le dessin des personnages, les décors, la couleur… Cela sans aller jusqu’aux studios géants des producteurs de webtoons coréens, qui sont de véritables entreprises, organisées sur un modèle fondamentalement différent du nôtre. Ces sociétés se posent en fournisseurs de contenus et vendent des webtoons clés sur porte à qui est prêt à en acheter comme, par exemple, les compagnies de téléphone. Nous n’irons pas dans cette voie. Nous sommes et nous voulons rester des éditeurs.

Il est possible d’adapter des BD en webtoons et vice-versa, ou ce n’est pas souhaitable ?

Nous l’avons déjà fait mais nous voyons d’abord le webtoon comme une nouvelle plateforme de recherche et d’expérimentation artistique. En raison du sens de lecture et de la verticalité du découpage, il n’est pas simple d’adapter une bande dessinée en webtoon. Cela peut parfois fonctionner comme dans le cas de la série des Sœurs Grémillet, une fantasmagorie de Barbucci Alessandro et de Giovanni Di Gregorio. On a procédé à un redécoupage et à quelques retouches dans la narration et le résultat a été enthousiasmant. Il faut cependant rester prudent en la matière. Nous ne voulons en aucun cas vampiriser la bande dessinée classique.