Coronavirus: variante sud-africaine plus «préoccupante», un million d’Américains vaccinés

Une nouvelle souche de Covid-19 en provenance d’Afrique du Sud inquiète désormais autant que la variante britannique qui a isolé le Royaume-Uni, malgré l’arrivée des vaccins dont plus d’un million d’Américains ont reçu mercredi leur première dose.

Londres a annoncé avoir identifié deux cas de cette variante « hautement préoccupante » car « plus contagieuse » au Royaume-Uni, annonçant la mise en place « immédiate » de restrictions de voyage.

La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, avancent les chercheurs qui l’ont identifiée en Afrique du Sud, pays africain de loin le plus touché par le coronavirus avec 950.000 personnes testées positives dont 25.657 morts.