Brexit: un déblocage attendu dans la journée

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait s’entretenir par téléphone avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen jeudi matin, un entretien qui ponctuerait une longue nuit de négociations dans le but d’obtenir in extremis un accord post-Brexit entre Royaume-Uni et UE.

L’annonce d’un éventuel accord entre Londres et Bruxelles est attendue, le cas échéant, dans la foulée, même si certaines sources indiquaient jeudi matin que tout n’était pas encore réglé.

Selon une source gouvernementale française, les Britanniques ont fait « d’énormes concessions », en particulier sur la pêche, ultime point d’achoppement des discussions.