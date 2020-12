Ivan Leko, l’entraîneur de l’Antwerp, en partance pour la Chine? «Je ne peux pas prédire ce qu’il se passera»

Et si Ivan Leko quittait l’Antwerp ? L’hypothèse, révélée par la presse néerlandophone, pourrait se concrétiser. L’entraîneur croate ayant été approché par Ghuangzhou R&F, le club de Mousa Dembélé en Chine. En conférence de presse ce mercredi, le principal intéressé a en tout cas dit sa façon de penser. « Il y a effectivement de l’intérêt venant de Chine. Mais il y a déjà eu plus d’intérêt lors des deux derniers mois. Je ne sais pas pourquoi l’information sort aujourd’hui et je ne sais pas comment ça finira non plus. Je me sens bien ici et je ne recherche pas activement autre chose. Quand j’ai signé, mon intention était de rester quatre ou cinq ans. Mais je ne peux pas prédire ce qu’il se passera demain. »