L’année 2020 de Pierre Kroll

Le papier dessin n’apprécie que moyennent qu’on lui pleure dessus. Au fil d’une année qu’il ne sera pas facile de refermer, Pierre Kroll n’a représenté ni la souffrance ni les drames, il est resté à distance sanitaire pour mieux nous permettre d’en rire. C’est l’exorcisme du crayon, le pieu enfoncé dans nos peurs. Il nous a rendus plus forts en caricaturant nos angoisses et nos ridicules, nos bassesses et nos égoïsmes. Marqueur de l’année 2020, il a donné un visage au virus invisible, a dessiné la boule noire que nous avions tous au ventre, lui a imaginé un regard plus sarcastique que réellement méchant. Au point que les enfants approchent aujourd’hui le dessinateur, des poussières d’étoiles poétiques dans les yeux, en lui disant : « Dis, dessine-moi un Sars-CoV-2. » C’est un monde.