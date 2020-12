Les poches des Livres du Soir

Une enquête du vénérable juge Ti ***

Qiu Xiaolong

Dans la Chine du IXe siècle, le juge Ti et son complice Yang enquêtent sur le meurtre dont est accusée la poétesse Yu Xuanji. Un livre court, dépaysant mais sans difficulté, pour vous permettre de construire votre propre enquête. Ti ne se confie pas, il avance, vous fait avancer – avez-vous tout compris ? Êtes-vous certain d’enquêter sur le bon sujet ? – et, pour ajouter à votre plaisir, le livre est émaillé de quelques pauses poétiques.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Adélaïde Pralon, Piccolo Liana Levi, 144 p., 10 €

L’insomniaque ***

Tahar Ben Jelloun