Guilian Preud’homme, le fils de Michel, devient agent de joueurs: «Mon père était contre et voulait nous protéger de ce monde de requins»

Depuis l’été dernier, Michel Preud’homme a fait un pas de côté dans le monde du football. L’ancien entraîneur des Rouches a été remplacé par Philippe Montanier, mais il reste impliqué au sein du club liégeois. Il occupe les fonctions de conseiller et de vice-président à Sclessin.

Ce jeudi, Het Nieuwsblad rapporte que le fils de Michel Preud’homme, Guilian, se lance en tant qu’agent de joueurs. Il a en effet fondé une société avec Wout Segers. Une étape importante dans la vie du jeune homme, même si son père n’était pas forcément favorable à cela au début. « Il voulait nous protéger de ce monde de requins dans lequel se trouvent parfois les agents de joueurs et il ne voulait pas non plus que les gens pensent qu’il était impliqué, car ce n’est pas le cas. Il y a quelque temps, je lui ai fait une présentation PowerPoint via Zoom pour exprimer notre vision. En attendant, il nous soutient », a indiqué Guilian Preud’homme au quotidien néerlandophone.