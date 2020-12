Philippe Montanier avant le match du Standard contre Saint-Trond: «Ma situation est très facile à gérer»

Pour sa situation comptable évidemment, mise à mal par les trois dernières défaites de rang, mais aussi pour son entraîneur, Philippe Montanier, qui jouera certainement son avenir et qui sait qu’il aura tout intérêt à redresser la barre. « Ma situation ? Elle est très facile à gérer », répond l’entraîneur français lorsqu’on lui demande si ce rendez-vous face aux Limbourgeois sera particulier, sachant qu’il n’aura plus le droit à l’erreur. « Les conséquences, on verra. Je ne perds jamais trop d’énergie dans les spéculations. Ce match-là est important et je veux que toute l’énergie soit mise dessus… »