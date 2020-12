Alexander De Croo: «Cet accord permet d’absorber la majeure partie du choc»

« Il est temps d’aller de l’avant », assure le Premier ministre après l’annonce d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont trouvé un accord concernant le Brexit ce jeudi. Alexander De Croo s’en félicite et a réagi via un communiqué.

« Au bout du compte, une seule chose est vraiment cruciale à mes yeux : protéger au mieux les intérêts économiques belges, assure le Premier ministre. Nous devons protéger nos entreprises belges contre la concurrence déloyale britannique. Selon les premières informations, cet accord semble nous donner cette garantie cruciale. Un Brexit dur ne profiterait à personne. Cet accord permet d’absorber la majeure partie du choc ».