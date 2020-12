Brexit - Un accord Brexit en guise de "cadeau de Noël" pour la FEB

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se dit "soulagée" et se réjouit jeudi de l'accord commercial annoncé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. De nombreux changements interviendront pour les entreprises belges et la fédération appelle donc à des mesures de soutien "appropriées" pour les secteurs les plus touchés.