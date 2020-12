Transports: les secteurs avaient préparé deal ou no deal

Évidemment, trois ans de négociations, ça laisse le temps aux différents secteurs de préparer les différentes options sur la table. Malgré les incertitudes, les différents moyens de transport ont préparé le Brexit. L’Union européenne étant basée sur la liberté des biens et des personnes, la circulation de ces biens et de ces personnes est logiquement remise profondément en cause quand une partie du territoire européen se retire. Globalement, accord ou pas, les secteurs du transport par air, par rail ou par bateau se sont organisés pour que leurs passagers puissent continuer à circuler sans entraves. Pour la circulation des biens, les problèmes relèvent non pas tant de la liberté de circulation que le passage physique et administratif par les contrôles douaniers avec, notamment, la gestion des flux de camion à l’entrée et à la sortie des deux territoires qui se séparent. Deux territoires déjà séparés physiquement par la Manche, ce qui facilite en partie les choses.