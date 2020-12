À quelques jours de la fin de la période de transition (31 décembre), les deux camps ont passé la nuit de mercredi à jeudi à négocier pour dégager in extremis un accord.

Les négociateurs de Londres et Bruxelles ont dégagé un accord jeudi sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, que le premier a quittée fin janvier dernier. À quelques jours de la fin de la période de transition (31 décembre), les deux camps ont passé la nuit de mercredi à jeudi à négocier pour dégager in extremis un accord, dont les dernières pierres d’achoppement concernaient la pêche.