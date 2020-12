Accord post-Brexit: quels seront les principaux changements ?

Le temps n’est plus compté ». Ceux qui suivent depuis quatre ans et demi les conférences de presse de Michel Barnier, le négociateur européen sur le Brexit, savent l’importance symbolique de cette déclaration. Tant de fois le Français a répété « the clock is ticking ». L’horloge a cessé de tourner à 14h44, jeudi. C’est à cette heure-là que l’accord a été conclu.

« C’était des négociations très difficiles. Avec de tels enjeux pour tant de monde, c’était un accord pour lequel il fallait se battre » et qui « permettra d’éviter des perturbations majeures après le 1er janvier », date du Brexit économique, a expliqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en conférence de presse. Cet accord avec le Royaume-Uni « pose les fondations solides d’un nouveau départ avec un ami de longue date » et permettra à l’UE, après quatre ans et demi de doutes « de finalement laisser le Brexit derrière nous », a-t-elle ajouté.