Coronavirus: en patrouille avec la police de Nivelles un soir de Noël

Reportage

Dix-huit heures vient de sonner. Jason et Thomas quittent le commissariat de police de Nivelles et montent à bord de leur Skoda break de service. « Jusqu’à 2 heures du matin, nous allons patrouiller sur les communes de Nivelles et Genappe », explique Jason qui a pris le volant. « Nous faisons de l’inspection classique et si nous recevons un appel pour non-respect des règles sanitaires covid, nous intervenons. Ce soir, il est possible que nous recevions des dénonciations de citoyens qui soupçonnent leurs voisins d’être trop nombreux pour le réveillon. »