Acheter une maison: le top 5 des communes les plus chères en Flandre

Le prix médian de tous les types de logements (maison 2/3 façades, villa ou appartement) était toujours en hausse au 3e trimestre 2020 partout en Belgique, selon les dernières données en la matière publiées par Statbel.

A l’échelle du pays, le prix médian pour une maison de 2 ou 3 façades était de 220.000 euros au 3e trimestre, soit 2,3% de plus que l’an dernier à la même époque (215.000). Celui d’une villa quatre façades était de 5% plus élevé, à 315.000 euros et la hausse était identique (5,1%) pour les appartements, avec un prix médian en 2020 de 205.000 euros.