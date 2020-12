Météo: un Noël au temps variable, de la neige par endroits

Le temps restera légèrement variable, ce jour de Noël, avec un risque de quelques averses de neige en Ardenne et de pluie ou d’un peu de neige fondante dans les autres régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les averses seront plus fréquentes et plus intenses à la côte. Les maxima seront compris entre 0 et 3ºC en Ardenne et entre 4 et 7ºC ailleurs dans le pays. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-ouest ; à la côte, il sera modéré à assez fort.

Dans la nuit, de faibles averses de neige resteront possibles en Ardenne. Ailleurs, le temps deviendra sec à une averse près avec, en général, une nébulosité abondante. Les minima varieront entre 0 et 2ºC en Ardenne, autour de 1ºC dans le centre et 4ºC à la mer. Le vent sera généralement faible et reviendra du nord-ouest au sud-ouest.