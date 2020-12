Iga Swiatek, Novak Djokovic, Rafael Nadal…: l’année 2020 du tennis en chiffres

En cette fin d’année 2020, on fait le point, en chiffres, sur les grands événements et les sportifs qui ont marqué ces douze mois.

Aujourd’hui : coup de projecteur sur le tennis.

13 : Rafael Nadal

C’est le nombre de fois que Rafael Nadal a remporté Roland-Garros. En cette année si particulière, il a soulevé sa 13e Coupe des Mousquetaires à la date inédite du 11 octobre. Ceci, lors d’une édition déplacée en automne et jugée par l’Espagnol « comme le plus grand défi de toutes ses années à Auteuil ». Ce qui ne l’a pas empêché d’écraser Novak Djokovic en finale : 6-0, 6-2, 7-5 en 2h41 ! 13 sacres enlevés à Roland-Garros, c’est autant que Borg (6), Kuerten (3), Agassi (1), Federer (1), Djokovic (1) et Wawrinka (1) réunis ! Il s’agit aussi pour Nadal de son 20e sacre en Grand Chelem, record actuel de Roger Federer égalé. L’ogre de l’ocre a aussi remporté 100 de ses 102 matches disputés à Roland-Garros !