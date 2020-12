Brexit: Boris Johnson brandit l’accord comme «cadeau» de Noël aux Britanniques

Les Européens et le Royaume-Uni ont conclu jeudi, après des négociations éreintantes et à la veille de Noël, un accord historique sur leurs futures relations commerciales.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a brandi jeudi soir les centaines de pages de l’accord commercial post-Brexit conclu quelques heures auparavant avec l’Union européenne en guise de « cadeau » de Noël aux Britanniques.

« Ce soir, pour le réveillon, j’ai un petit cadeau pour ceux qui chercheraient quelque chose à lire dans la torpeur de l’après-déjeuner de Noël », déclare le chef du gouvernement conservateur dans un message vidéo publié sur Twitter. « Le voici : des nouvelles réjouissantes, voici un accord, un accord pour apporter certitude aux entreprises et aux voyageurs et à tous les investisseurs dans notre pays à partir du 1er janvier, un accord avec nos amis et partenaires de l’Union européenne. »

« Vous vous souvenez de l’accord prêt à mettre au four ? », poursuit cet habile communiquant, reprenant l’un des refrains de sa campagne aux élections victorieuses de décembre 2019.