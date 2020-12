Coronavirus, N-VA, Sophie Wilmès… Les 10 chroniques du ‘Soir’ les plus lues de 2020

L’année 2020 restera sans conteste comme une des plus marquantes du siècle. Au Soir, nos chroniqueurs et éditorialistes ont au fil des semaines analysé la situation politique et sanitaire du pays. Retour sur les dix chroniques les plus lues de votre quotidien préféré.

Chaque semaine, « Le Soir » publie une chronique d’un membre de Carta Academica sur un sujet d’actualité. Au mois d’août, Olivier Servais, professeur d’anthropologie à l’UCLouvain, et François Gemenne, chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège se sont interrogés : stratégie hygiéniste, le risque zéro peut-il, doit-il être un objectif de santé publique ?