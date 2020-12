Le père: «J’en veux à l’Etat belge»

Le père du jeune garçon n’avait plus vu son fils depuis six années. Il y a quelques jours, nous l’interrogions après que la mère avait accepté de renvoyer leur fils en Belgique.

«Mon fils a perdu six ans de sa vie.» - L.Co

Nous retrouvons le papa du garçon, une petite semaine après la déclaration de la mère où elle demandait que son fils rentre en Belgique. Rendez-vous est donné au parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, avec un homme de 29 ans dont l’unique enfant lui a été enlevé six ans plus tôt. A ce moment-là, en coulisses, le gouvernement belge négocie toujours le rapatriement avec l’autorité kurde. Et les modalités délicates du voyage. Le petit a finalement atterri sur le sol belge le jour de Noël. Le papa espère obtenir la garde de son fils, mais c’est à un juge qu’il reviendra d’en décider.

Quel est votre état d’esprit ?