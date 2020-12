Coronavirus en Belgique: le cap des 19.000 décès est atteint (infographie)

La hausse des contaminations est à l’arrêt, et le taux de reproduction frôle 1.

Entre le 14 et le 21 décembre, 88,4 personnes sont décédées en moyenne chaque jour du Covid-19, soit une baisse de 7%. - AFP

Le nombre moyen d’infections quotidiennes au Sars-Cov-2 a cessé sa hausse, qui ralentissait depuis plusieurs jours, avec 2.452,4 nouveaux cas quotidiens sur la période du 15 au 21 décembre, indique vendredi l’institut de santé publique Sciensano. Ce nombre est stable par rapport à la semaine précédente (2.456). Le taux de reproduction frôle 1 (0,989).

À Bruxelles, il y a eu une hausse des cas confirmés de 20 % durant cette période. Les contaminations ont augmenté dans les provinces de Liège (+10 %), du Limbourg (+8 %) et en Brabant flamand (+7 %). En revanche, les plus fortes baisses ont été constatées en province de Luxembourg (-13 %) et en Flandre orientale (-9 %).

Un total de 634.904 personnes ont été testées positives au coronavirus depuis le début de l’épidémie. En moyenne, 181 personnes ont été admises chaque jour à l’hôpital dans la semaine allant jusqu’au 24 décembre.