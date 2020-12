Jack Reacher, tout petit déjà…

De roman en roman, Lee Child raconte avec une efficacité étonnante les aventures de Jack Reacher, sorte de justicier moderne plus proche du western que du polar. Reacher, c’est l’étranger qui débarque seul dans la ville, sans arme ni bagage, sans même qu’on sache ce qu’il fait là. En moins de temps qu’il faut pour le dire, il se mêle de ce qui ne le regarde pas, prend la défense de l’un ou l’autre, se coltine les méchants qu’il démolit consciencieusement puis repart pour une autre ville tel un cow-boy solitaire.

Le plus étonnant, c’est qu’avec si peu d’éléments, Lee Child parvient chaque fois à nous scotcher et à nous amuser. Mais cette fois, les choses sont différentes. Dans ce nouvel opus, l’auteur a rassemblé une série de nouvelles écrites pour diverses revues ou sur le web, entre 2011 et 2016. Ce pourrait être une simple suite de courtes histoires mais c’est beaucoup plus que cela.