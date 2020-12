Hernan Losada avant le déplacement à Anderlecht: «Je vais peut-être devoir jouer»

Un bon mois après avoir dominé Anderlecht au Kiel (2-1), c’est un Beerschot sur une jambe que coachera Hernan Losada (38 ans), dimanche, à l’ombre de saint Guidon. Après avoir dû postposer ses deux derniers matches contre le Cercle Bruges et à Saint-Trond, les Mauves d’Anvers tenaient à jouer pour ne pas surcharger encore davantage un calendrier de janvier déjà démentiel. Elle semble loin la victoire anversoise de l’aller, lorsque Coulibaly et Holzhauser avaient offert aux Rats une victoire sur le Sporting bruxellois qu’ils attendaient depuis 2007. Il y a treize ans, Losada avait signé le 2-0 quelques mois avant de passer dans l’autre camp. Ils ont beau présenter l’équipe la plus folle de l’élite – 39 buts inscrits pour 37 encaissés –, le scénario risque d’être nettement moins réjouissant pour l’Argentin et ses troupes en ce dernier week-end de l’année.