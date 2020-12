Patrick Lefevere, le manager de Deceuninck – Quick-Step: «Les pires émotions de cette année ne sont pas liées au covid»

Les apparences peuvent être trompeuses en ce qui concerne Patrick Lefevere. Les cheveux d’argent qu’il porte fièrement ne l’ont pas assagi, bien au contraire. Mordant, critique, vindicatif, réactif sur les réseaux sociaux, il regrette (rarement) des réactions à chaud. « A mon âge, il est trop tard pour me changer », dit celui qui participe (encore et toujours) aux beaux jours du cyclisme belge et international, son équipe Deceuninck – Quick-Step ayant une nouvelle fois terminé en tête au nombre de succès en 2020 (39 victoires, 30 deuxièmes et 30 troisièmes places).

L’année « covid » du Flandrien ne fut donc pas, en termes comptables, une catastrophe.

En revanche, deux de ses jeunes coureurs, Jakobsen et Evenepoel, ont failli quitter ce monde brutalement. De 2020, c’est cela que Patrick Lefevere retiendra en priorité.