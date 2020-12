ENTRETIEN

Travailler pour un président scientifico-sceptique qui a beaucoup minimisé la menace du covid n’a pas dû être évident. Quelles sont les conditions que vous aviez posées pour accepter ce job ?

J’ai reçu l’assurance qu’il n’y aurait aucune interférence politique et que j’aurais une autonomie au niveau de la prise de décision. Je leur ai dit que je me foutais de la bureaucratie et que les décisions devaient être prises immédiatement, pas avec un mois de retard.