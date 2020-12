Brexit: Boris Johnson pavoise

La page du psychodrame du Brexit se tourne, quatre ans et demi après la décision des Anglais de quitter l’Union européenne. Et le locataire du 10 Downing Street règne en maître.

Pour un homme cultivé qui a étudié les lettres classiques, qui parle couramment le français et qui a vécu à Bruxelles dans son enfance et au début de sa carrière de journaliste, le côté eurosceptique pourrait avoir de quoi surprendre. - AFP

Un grand soupir de soulagement. A Londres, l’approbation de l’accord commercial conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne est quasi unanime, toutes tendances politiques confondues. Droite dure comme gauche, Brexiteurs et pro-européens applaudissent le traité conclu la veille de Noël évitant le chaos économique d’une sortie brutale (« no deal ») au 31 décembre. La seule note discordante est venue de la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, pour qui la province ayant voté contre la sortie de l’UE, L’Écosse souhaite devenir une « nation européenne indépendante ».