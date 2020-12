Firmino, Pogba, Werner, Kane et Son: les joueurs à suivre pendant le Boxing Day de la Premier League

Roberto Firmino (BRA/Liverpool): une embellie à confirmer

Artisan majeur du retour des Reds au premier plan européen et national, mais pas toujours reconnu à sa juste valeur, l’attaquant brésilien avait disparu des radars en début de saison.

Manifestement émoussé, il n’était plus ce pivot du jeu offensif si fluide de Liverpool et sa relation footballistique avec Sadio Mané et Mohamed Salah semblait brouillée.

L’arrivée explosive du Portugais Diogo Jota (7 buts sur ses 10 premiers matches en rouge) l’a aussi un peu éclipsé même si Jürgen Klopp lui a toujours maintenu sa confiance en championnat.

Mais il a été buteur décisif dans le choc contre Tottenham à la 90e minute (2-1) et auteur d’un doublé lors du 7-0 infligé à Crystal Palace, les deux meilleures prestations de la saison pour les Reds et c’est tout sauf un hasard.