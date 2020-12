Frank Vandenbroucke: «Populaire ou pas, je veux pouvoir me regarder dans le miroir»

Entretien

Les soins de santé sont son premier amour, avoue le ministre en première ligne dans la lutte politique anti-covid. Alors s’il se plaisait dans sa carrière de professeur et n’imaginait plus, à 65 ans, revenir en politique, « dire non dans un tel moment aurait été inacceptable », confie Frank Vandenbroucke. Qui le répète encore et encore : ce n’est qu’en étant solidaires, en respectant tous ensemble les mesures, que nous pourrons vaincre le virus, avec l’aide du vaccin. Sinon, il faudra « des semaines et des semaines » pour envisager un assouplissement.