Le Sporting de Charleroi a l’occasion de prendre ses distances

Dix jours après avoir placé les Mauves à quatre points grâce à leur succès acquis à la dernière minute, les Zèbres ont une nouvelle fois l’occasion de prendre des distances un peu plus confortables avec un adversaire direct ce dimanche. En cas de succès au Bosuil, les troupes de Karim Belhocine compteront en effet huit unités d’avance sur les Anversois, lesquels devront toujours gérer la présence de matches européens dans leur agenda en 2021. Autant dire que l’occasion est belle de consolider la place dans le Top 4, et ce d’autant plus que les 5e (Anderlecht) et 6e (Beerschot) s’affrontent aussi ce dimanche, pour autant que la rencontre soit maintenue.

1 La dynamique actuelle parle en faveur des Carolos, qui visent le 12/12