Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Thomas Meunier…: les Diables rouges ont passé un Noël féerique

Si l’année 2020 a été très chamboulée au niveau foot, nos Diables peuvent se réjouir : 2021 s’annonce plus chargée, avec l’Euro organisé dans 12 pays, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, les matches amicaux de préparation et le Final Four de la Ligue des Champions, en plus de leurs matches dans leur club respectif… De quoi profiter de ces vacances de Noël pour souffler et prendre des forces, entourés de ceux qu’ils aiment.

Chez les De Bruyne, c’était le premier réveillon avec Suri, leur petite fille née en septembre et venue rejoindre leurs deux petits garçons, Mason Milian (5 ans en mars) et Rome (2 ans). Le couple Kevin et Michele a posté une jolie photo de famille à cinq à côté du sapin. Avec pyjamas assortis pour les petits garçons.

Séparé de leur maman depuis 2017, le gardien Thibaut Courtois a passé le réveillon avec son fils et sa fille, Adriana (5 ans) et Nicolàs (2 ans), et ses trois chiens. Le tout immortalisé par une jolie photo, avec vêtements coordonnés pour les enfants et nœuds papillon assortis pour les toutous !

Chez les Witsel, on a misé sur la discrétion pour ce réveillon. Pas de grande photo de famille pour le joueur de Dortmund. Rafaella, enceinte de leur troisième enfant, a dû gérer la perte d’une dent pour leur aînée Maï-Li (5 ans) et a fait des biscuits de Noël avec elle et Evy.