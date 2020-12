Météo: de fortes rafales de vent et de la neige ce week-end

Samedi, le temps sera d’abord généralement sec, avec des éclaircies tôt en matinée, qui pourraient même encore être larges en basse et moyenne Belgique. Ensuite, le ciel s’ennuagera à partir de l’ouest, annonçant l’arrivée de faibles pluies intermittentes l’après-midi. Les maxima seront proches de 0°C en Hautes Fagnes, de 5°C dans le centre et de 7°C au littoral. Le vent sera généralement modéré et progressivement assez fort à la mer, de sud-ouest. L’après-midi, les rafales pourront atteindre 55 km/h.

Dans la soirée, le ciel deviendra très nuageux avec parfois de faibles pluies. En Ardenne, il s’agira de neige. En fin de nuit, les précipitations s’intensifieront sur le nord-ouest du pays. Les minima varieront entre 1°C en Hautes Fagnes et 6°C à la mer. Les rafales augmenteront de 60 km/h en soirée vers 70 à 80 km/h en fin de nuit dans l’est du pays et 80 à 90 km/h dans l’ouest.