Nouvel An à Bruxelles: un spectacle de lasers pour remplacer le traditionnel feu d’artifice

Le Nouvel An approche et la fête sera encadrée par d’importantes restrictions. A Bruxelles, le couvre-feu est maintenu à 22 heures et le traditionnel feu d’artifice est annulé.

Toutefois, comme l’explique le bourgmestre Philippe Close (PS) à la DH, la ville a décidé d’innover. Un spectacle de lasers se déroulera ainsi à partir de 23h15. Pendant près d’une heure, des rayons lumineux, disposés sur des tours dans des points culminants de la commune, relieront différents quartiers de la ville.

Selon la DH, la commune promet par ailleurs « une performance surprise pour passer l’année en beauté » à 23h45. L’entièreté du show sera retransmise en direct sur les pages Facebook de la Ville et de visit.brussels.