Météo: de 15 à 20 centimètres attendus par endroits

Des congères pourraient aussi se former sur le versant sud du relief ardennais.

Dimanche, une perturbation active, associée à une dépression de tempête au nord de l’Écosse, traversera la Belgique à partir de l’ouest. Le ciel sera donc couvert avec des précipitations abondantes. Celles-ci seront sous forme de pluie en plaine et sur le centre du pays, alors qu’en Ardenne (probablement au-dessus de 300-400m d’altitude), il s’agira de chutes de neige. Sur le versant sud du relief ardennais, une accumulation de 15 à 20 centimètres ne sera pas exclue et des congères pourraient aussi se former.

Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 7 ou 8 degrés en bord de mer. Le vent de sud à sud-ouest sera généralement fort, voire localement très fort, avec des rafales entre 80 et 100 km/h. L’après-midi, il diminuera en force sur l’ouest.