Entretien

N’aurait-il pas fallu agir plus vite pour limiter l’ampleur de la deuxième vague ?

Je ne suis pas ici pour refaire l’histoire ni faire de commentaires sur le précédent gouvernement, ce serait trop facile. Mais dès l’installation du nouveau gouvernement, on était convaincu qu’il fallait des mesures nouvelles et les durcir par étapes, et convaincre la population. Et je crois que, jusqu’ici, le pari est réussi.