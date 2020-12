1-2 face à Saint-Trond : l’humiliation de trop pour Montanier

Pour le club liégeois, désormais très mal embarqué dans la course au top 4, mais aussi pour Philippe Montanier, qui n’a pas résista à ce nouveau revers qui porte la série négative à 7 points sur 30. Pire, au-delà du bilan purement chiffré, c’est la manière qui a posé problème, tant les joueurs liégeois ont affiché une fébrilité incroyable et ont paru perdus sur le terrain, au point de ne savoir par moments où et comment se positionner.

Le Standard s’est aussi mis lui-même en grosse difficulté, en concédant un but dès la 5e minute, de manière invraisemblable, sur une double faute de Laifis, qui assez tranchant dans son geste défensif, et de Bokadi, qui passa complètement à côté du ballon pour laisser filer Suzuki, qui n’eut plus qu’à servir Nazon. Tout profit pour une équipe trudonnaire qui put à partir de ce moment-là jouer de manière très regroupée et maîtriser trop facilement les rares soubresauts d’une formation liégeoise totalement désorganisée.