Euromillions Basket League: Mons domine Louvain et reste invaincu

Mons a connu une soirée contrastée pour conserver son brevet d’invincibilité. En première mi-temps, les joueurs de Vedran Bosnic, le coach montois, étaient dominés (24-22 et 47-38) par Louvain qui s’appuyait sur un Sepp D’Espallier (15 points et 7 rebonds) au four et au moulin.

Pour remplacer le talentueux Hugh Robertson, les Bears avaient fait appel à Randy Haynes (27 ans, 2m01) et Joe Ebondo (21 ans, 1m93) qui ont jadis joué ensemble à Old Dominion. Ce dernier n’a pas fait long feu au Sportoase, vu son niveau nettement insuffisant lors des séances de préparation et Haynes n’a pas été beaucoup sollicité par le coach Casteeels. Côté montois, le préposé à la feuille n’avait su inscrire que dix noms sur la feuille de match, Anthony Lambot et Lorenzo Giancaterino faisant l’impasse à cause de leurs blessures.