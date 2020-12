Le directeur général du Standard Alexandre Grosjean réagit au limogeage de Philippe Montanier: «La situation n’était plus tenable...»

« Je leur ai annoncé qu’on se séparait d’eux », confie Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard. « Après huit matches sans victoire et quatre défaites de rang, dont deux à domicile et à chaque fois la lanterne rouge (NDLR : Mouscron, puis Saint-Trond), la situation n’était plus tenable. Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’on prend une décision pareille, mais il y a des paramètres qui font que ça ne fonctionne plus comme on le voudrait. On doit donc prendre des décisions pas faciles et pas heureuses, mais dans l’intérêt du Standard, il fallait les prendre. En espérant qu’on sorte vite de cette spirale négative ».

Ne fallait-il pas se séparer de Philippe Montanier plus tôt ?