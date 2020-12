Coronavirus: l’Union européenne démarre à son tour sa campagne de vaccinations

Moins d’une semaine après le feu vert de l’Union européenne au vaccin Pfizer-BioNtech, la plupart des États de l’UE entament simultanément dimanche leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus, emboîtant le pas à de nombreux autres pays.

Les premières doses de vaccin contre le virus – dont le variant britannique possiblement plus contagieux est de plus en plus signalé à travers le monde – sont arrivées samedi dans les pays membres de l’UE, sous bonne escorte.

En France, 19.500 doses ont ainsi été acheminées à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne, où des employés masqués portant des gants de protection spéciaux contre le froid (le remède est conservé à -70ºC) ont transféré les boîtes dans des réfrigérateurs spéciaux.