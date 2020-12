Des débuts prometteurs avant deux mois catastrophiques: le bilan chiffré de Philippe Montanier au Standard

Dix petites victoires pour dix défaites et huit matches nuls en 28 rencontres. Voilà le bilan final de Philippe Montanier à la tête du Standard. Limogé ce samedi soir après une nouvelle défaite des Rouches en championnat face à Saint-Trond (1-2), la quatrième de suite, le coach français affiche un triste bilan à la tête du club Liégeois.

Et pourtant les débuts de Montanier en bord de Meuse étaient plutôt prometteurs. Le 17 octobre dernier, après 12 rencontres disputées, le Français comptait huit victoires pour trois partages et une seule défaite, en déplacement à OHL (1-0). Le Standard figurait à la 4e place du championnat à cette date, à seulement un point de la tête, et restait sur une victoire face à l’ennemi du Sporting de Charleroi et un match nul face au leader brugeois, ainsi que sur une qualification pour la phase de groupe de l’Europa League.