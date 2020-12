La tempête Bella frappe la Belgique et la France: les premiers dégâts (photos)

Des rafales de vent de plus de 100 km/h ont été mesurées à différents endroits. Les pompiers du Brabant wallon sont inondés d’appels téléphoniques en raison de vents violents qui soufflent sur leur territoire.

Des vents violents souffleront dimanche en journée dans le nord-ouest puis en soirée du sud-ouest au nord-est de la France à cause de la tempête Bella qui sévit sur les îles britanniques et déborde sur l’Hexagone, annonce dimanche Météo-France. L’Institut royal météorologique prévoit de son côté des rafales de 80 à 100 km/h jusqu’en début de soirée sur l’ensemble du territoire belge.

Les rafales atteindront 80 à 100 km/h dans les terres, 100 à 120 km/h sur le littoral. Et dans le Finistère et la Manche, ils iront jusqu’à 110 km/h dans les terres localement, et jusqu’à 130 km/h sur les caps exposés.

En début de journée, des pluies continues modérées s’étendront de la Bretagne à la frontière belge, gagnant les Pays de la Loire, les Charentes et l’Ile de France en cours de matinée.