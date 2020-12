D1A: le Sporting de Charleroi s'incline à l'Antwerp après avoir mené au score (2-1)

Mené 1 à 0, l’Antwerp a fini par s’imposer face au Sporting de Charleroi 2 – 1 (mi-temps : 0-0) pour le compte de la 19e journée du championnat de Belgique de football dimanche au Great Old. Les Anversois intègrent provisoirement le top 4 avec 31 points à deux unités de son adversaire du jour, 3e.

La domination anversoise a fini par payer même si c’est Charleroi qui avait ouvert la marque. Le tout s’est joué en seconde période.

Si l’Antwerp a dominé la rencontre et pris résolument la possession du ballon dès la première mi-temps, c’est bien Charleroi qui a eu les plus belles chances avec notamment Morioka (28e) et Nicholson (34e). Les deux équipes sont cependant rentrées aux vestiaires sur le score de 0 à 0.

C’est Charleroi qui finissait par ouvrir la marque à la 52e minute avec la complicité involontaire de Seck qui déviait dans ses propres filets un centre de Saido Berahino monté au jeu à la pause (1-0).