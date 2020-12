Sports d’hiver: des étudiants démunis face aux contrats avec leur tour-opérateur

En signant un contrat avec leur voyagiste en février dernier, les étudiants des cercles et régionales ne s’attendaient pas à devoir faire face à une telle pandémie dix mois plus tard. A la clé, des frais d’annulation se chiffrant à plusieurs milliers d’euros.

Des températures glaciales, des pistes d’un blanc immaculé à perte de vue, sans oublier des litres d’alcool en tout genre. Tous les ans, des milliers d’étudiants s’agglutinent dans les autocars avec pour destination Val d’Allos, Les Arcs ou encore Val Thorens. Souvent synonymes de beuverie (et de sport tout de même), les « skis étudiants » organisés par les cercles et régionales représentent le moment rêvé pour prendre du bon temps après une intense session d’examens. Et cette année n’était pas censée faire exception à la règle. Il y a quelques semaines encore, chacun espérait pouvoir partir. Le coronavirus était aux abonnés absents.