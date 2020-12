Vincent Vanasch: «J’ai compris que je n’étais pas invincible»

Pour Vincent Vanasch, 2020 s’annonçait comme un grand cru. Mais les éléments se sont déchaînés et le Bruxellois a vécu l’une des années les plus délicates de sa carrière même s’il n’a pas été épargné par les coups du sort dans le passé. Frappé par le coronavirus, il a toutefois perçu cela comme un signe du destin.

Rien n’a finalement tourné comme attendu durant ces 12 derniers mois pour le triple meilleur gardien du monde (2017, 2018 et 2019). Tous les éléments semblaient pourtant alignés pour vivre une année riche en défis et en émotions mais la réalité a été bien différente. Le Bruxellois (33 ans) souhaitait d’abord effectuer des adieux en grande pompe au Waterloo Ducks en fêtant, si possible, un nouveau titre avec le club brabançon. Il avait ensuite comme seule et unique ambition avec les Red Lions de remporter l’or olympique à Tokyo durant l’été avant de réussir, rapidement, à faire l’unanimité sous les couleurs du Rot-Weiss Cologne, où il évoluera normalement jusqu’aux Jeux de Paris. Mais avec la pandémie mondiale, tout a basculé en mars dernier. La compétition en division d’honneur a été arrêtée. Les JO ont été reportés. En septembre, Vincent s’est blessé à l’ischio l’empêchant de commencer le championnat allemand avant de se retrouver affaibli comme jamais par le coronavirus ! Mais le plus célèbre numéro 21 du Royaume a rebondi. Vite.