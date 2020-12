Maxime Hordies, tout mais pas la différence

Rien, a priori, ne les destinait à devenir des sportifs de haut niveau. Jusqu’à ce qu’ils bousculent les stéréotypes et fassent de leur handicap un atout. Jusqu’à ce que le drame qu’ils ont vécu fasse d’eux des superhéros. Jusqu’à ce qu’ils parviennent à changer le regard que l’on porte sur eux. «Il n’existe pas d’humain standard ou ordinaire», a dit le physicien Stephen Hawking. Pendant une semaine, «Le Soir» part à la rencontre de six de nos plus grands champions paralympiques. Des athlètes qui sont tous de vraies sources d’inspiration.